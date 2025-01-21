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سعر Euruka Tech (ERC-AI) المباشر لليوم هو USD 0.00261087 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 261.09K . يتم تحديث سعر ERC-AI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Euruka Tech الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 11.89K - تغيير سعر Euruka Tech خلال اليوم هو -6.50% - لديه عرض متداول بقيمة USD 100.00M

أداء سعر Euruka Tech (ERC-AI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Euruka Tech مقابل USD هو $ -0.000181547832822127 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Euruka Tech مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Euruka Tech مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Euruka Tech مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000181547832822127 -6.50% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Euruka Tech (ERC-AI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Euruka Tech: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00190946$ 0.00190946 $ 0.00190946 24 ساعة مرتفع $ 0.0027962$ 0.0027962 $ 0.0027962 عالية طوال الوقت $ 0.00519715$ 0.00519715 $ 0.00519715 تغير السعر (1 ساعة) +5.84% تغير السعر (1يوم) -6.50% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق Euruka Tech (ERC-AI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: