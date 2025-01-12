سعر Europe Fantasy League (EUFT)
سعر Europe Fantasy League (EUFT) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 20.00K. يتم تحديث سعر EUFT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Europe Fantasy League الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00
- تغيير سعر Europe Fantasy League خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 200.00M
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خلال اليوم، كان سعر Europe Fantasy League مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Europe Fantasy League مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Europe Fantasy League مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Europe Fantasy League مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-14.83%
|60 يوم
|$ 0
|-74.18%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Europe Fantasy League: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-6.95%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Europe Football Fantasy(EUFT), a revolutionary platform designed for soccer fans around the world. This game uses a fantasy soccer theme to gamify token earning, making the experience both fun and rewarding. Users can earn tokens by participating in daily missions and inviting friends, which allows them to acquire team flags essential for token minting. Europe Football Fantasy offers a simple yet powerful token mining platform, creating a unique space where soccer enthusiasts can turn their passion into tangible rewards.
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