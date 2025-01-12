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سعر Europe Fantasy League (EUFT) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 20.00K . يتم تحديث سعر EUFT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Europe Fantasy League الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00 - تغيير سعر Europe Fantasy League خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 200.00M

أداء سعر Europe Fantasy League (EUFT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Europe Fantasy League مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Europe Fantasy League مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Europe Fantasy League مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Europe Fantasy League مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ 0 -14.83% 60 يوم $ 0 -74.18% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Europe Fantasy League (EUFT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Europe Fantasy League: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00150114$ 0.00150114 $ 0.00150114 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) -6.95%

معلومات سوق Europe Fantasy League (EUFT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: