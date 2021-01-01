توكنوميكس EUROe Stablecoin (EUROE) اكتشف الرؤى الرئيسية حول EUROe Stablecoin (EUROE)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات EUROe Stablecoin (EUROE) What is EUROe? EUROe is a fully fiat-backed EU-regulated Euro stablecoin issued by Membrane Finance. Secured by at least 102% of euro-denominated assets, one EUROe is always redeemable for one fiat Euro by clients of Membrane Finance. EUROe is regulated as e-money, and Membrane Finance holds an EU-wide Electronic Money Institution licence issued by the Finnish Financial Supervisory Authority. How Many EUROe Are There in Circulation? EUROe supply changes over time as new EUROe is issued or existing EUROe is redeemed by Membrane Finance’s clients. Currently, there are no fees for issuing or redeeming EUROe. Companies, foundations, and other corporate entities can apply to become a Membrane Finance client to access the minting and burning of EUROe. Who Is the Founder of EUROe? The company behind EUROe, Membrane Finance, was founded by Juha Viitala in 2021. EUROe is incubated by Equilibrium, a core blockchain infrastructure builder, and funded by Maki.vc, a seed-stage venture capital company. Where Can I Buy EUROe? EUROe is available for trading on a growing number of decentralised exchanges and directly through Membrane Finance. الموقع الرسمي: https://euroe.com/ اشتر EUROE الآن!

توكنوميكس EUROe Stablecoin (EUROE) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار EUROe Stablecoin (EUROE)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 217.43K $ 217.43K $ 217.43K إجمالي العرض: $ 186.22K $ 186.22K $ 186.22K العرض المتداول: $ 186.22K $ 186.22K $ 186.22K القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 217.43K $ 217.43K $ 217.43K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 1.18 $ 1.18 $ 1.18 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.817603 $ 0.817603 $ 0.817603 السعر الحالي: $ 1.17 $ 1.17 $ 1.17 معرفة المزيد عن سعر EUROe Stablecoin (EUROE)

توكنوميكس EUROe Stablecoin (EUROE): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس EUROe Stablecoin (EUROE) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن EUROE التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن EUROE التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس EUROE، استكشف السعر المباشر لتوكن EUROE!

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