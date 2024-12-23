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سعر EUROe Stablecoin (EUROE) المباشر لليوم هو USD 1.046 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.21M . يتم تحديث سعر EUROE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق EUROe Stablecoin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 19.50K - تغيير سعر EUROe Stablecoin خلال اليوم هو +0.59% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.16M

أداء سعر EUROe Stablecoin (EUROE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر EUROe Stablecoin مقابل USD هو $ +0.00616872 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر EUROe Stablecoin مقابل USD هو $ -0.0114343490 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر EUROe Stablecoin مقابل USD هو $ -0.0398973688 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر EUROe Stablecoin مقابل USD هو $ -0.0718001324627527 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00616872 +0.59% 30 يوم $ -0.0114343490 -1.09% 60 يوم $ -0.0398973688 -3.81% 90 يوم $ -0.0718001324627527 -6.42%

تحليل سعر EUROe Stablecoin (EUROE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر EUROe Stablecoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 1.037$ 1.037 $ 1.037 24 ساعة مرتفع $ 1.053$ 1.053 $ 1.053 عالية طوال الوقت $ 1.18$ 1.18 $ 1.18 تغير السعر (1 ساعة) +0.73% تغير السعر (1يوم) +0.59% تغير السعر (7 أيام) -0.97%

معلومات سوق EUROe Stablecoin (EUROE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: