سعر EUROe Stablecoin (EUROE)
سعر EUROe Stablecoin (EUROE) المباشر لليوم هو USD 1.046. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.21M. يتم تحديث سعر EUROE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق EUROe Stablecoin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 19.50K
- تغيير سعر EUROe Stablecoin خلال اليوم هو +0.59%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.16M
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خلال اليوم، كان سعر EUROe Stablecoin مقابل USD هو $ +0.00616872 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر EUROe Stablecoin مقابل USD هو $ -0.0114343490 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر EUROe Stablecoin مقابل USD هو $ -0.0398973688 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر EUROe Stablecoin مقابل USD هو $ -0.0718001324627527 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00616872
|+0.59%
|30 يوم
|$ -0.0114343490
|-1.09%
|60 يوم
|$ -0.0398973688
|-3.81%
|90 يوم
|$ -0.0718001324627527
|-6.42%
اكتشف أحدث تحليلات سعر EUROe Stablecoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.73%
+0.59%
-0.97%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
## What is EUROe? EUROe is a fully fiat-backed EU-regulated Euro stablecoin issued by Membrane Finance. Secured by at least 102% of euro-denominated assets, one EUROe is always redeemable for one fiat Euro by clients of Membrane Finance. EUROe is regulated as e-money, and Membrane Finance holds an EU-wide Electronic Money Institution licence issued by the Finnish Financial Supervisory Authority. ## How Many EUROe Are There in Circulation? EUROe supply changes over time as new EUROe is issued or existing EUROe is redeemed by Membrane Finance’s clients. Currently, there are no fees for issuing or redeeming EUROe. Companies, foundations, and other corporate entities can apply to become a Membrane Finance client to access the minting and burning of EUROe. ## Who Is the Founder of EUROe? The company behind EUROe, Membrane Finance, was founded by Juha Viitala in 2021. EUROe is incubated by Equilibrium, a core blockchain infrastructure builder, and funded by Maki.vc, a seed-stage venture capital company. ## Where Can I Buy EUROe? EUROe is available for trading on a growing number of decentralised exchanges and directly through Membrane Finance.
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