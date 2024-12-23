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سعر EurocoinToken (ECTE) المباشر لليوم هو USD 0.084263 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 457.68K . يتم تحديث سعر ECTE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق EurocoinToken الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 53.37K - تغيير سعر EurocoinToken خلال اليوم هو -2.90% - لديه عرض متداول بقيمة USD 5.44M

أداء سعر EurocoinToken (ECTE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر EurocoinToken مقابل USD هو $ -0.00252022680855814 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر EurocoinToken مقابل USD هو $ -0.0319280933 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر EurocoinToken مقابل USD هو $ -0.0083949878 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر EurocoinToken مقابل USD هو $ -0.00277335511577103 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00252022680855814 -2.90% 30 يوم $ -0.0319280933 -37.89% 60 يوم $ -0.0083949878 -9.96% 90 يوم $ -0.00277335511577103 -3.18%

تحليل سعر EurocoinToken (ECTE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر EurocoinToken: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.084154$ 0.084154 $ 0.084154 24 ساعة مرتفع $ 0.088085$ 0.088085 $ 0.088085 عالية طوال الوقت $ 1.026$ 1.026 $ 1.026 تغير السعر (1 ساعة) -0.14% تغير السعر (1يوم) -2.90% تغير السعر (7 أيام) -9.73%

معلومات سوق EurocoinToken (ECTE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: