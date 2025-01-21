سعر EURO3 (EURO3)
سعر EURO3 (EURO3) المباشر لليوم هو USD 1.21. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر EURO3 مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق EURO3 الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 72.15
- تغيير سعر EURO3 خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر EURO3 مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر EURO3 مقابل USD هو $ +0.0716451890 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر EURO3 مقابل USD هو $ +0.1124277550 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر EURO3 مقابل USD هو $ +0.080397982874337 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ +0.0716451890
|+5.92%
|60 يوم
|$ +0.1124277550
|+9.29%
|90 يوم
|$ +0.080397982874337
|+7.12%
اكتشف أحدث تحليلات سعر EURO3: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
+0.48%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
3A is a non-custodial, decentralized, and over-collateralized lending platform that allows users to borrow interest-free against their own tokens, used as collateral. Loans are paid in EURO3 which is an over-collateralized, decentralized and variable supply payment coin pegged to the Euro.
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