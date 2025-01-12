سعر EURe Real Yield Morpho Vault (ERY)
سعر EURe Real Yield Morpho Vault (ERY) المباشر لليوم هو USD 1.21. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 59.47K. يتم تحديث سعر ERY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق EURe Real Yield Morpho Vault الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00
- تغيير سعر EURe Real Yield Morpho Vault خلال اليوم هو +0.12%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 49.22K
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر ERY مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر ERY.
خلال اليوم، كان سعر EURe Real Yield Morpho Vault مقابل USD هو $ +0.00148854 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر EURe Real Yield Morpho Vault مقابل USD هو $ -0.0310763090 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر EURe Real Yield Morpho Vault مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر EURe Real Yield Morpho Vault مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00148854
|+0.12%
|30 يوم
|$ -0.0310763090
|-2.56%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر EURe Real Yield Morpho Vault: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.20%
+0.12%
-0.38%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
EURe Real Yield vault aims to offer yield generated by Real World Assets with very high liquidity and stability. Morpho Vaults are curated lending vaults that can allocate deposits to any number of Morpho Markets. Each vault is customizable and has a different risk profile. Curators are independent, third-party risk experts who use their expertise to offer various Morpho Vaults.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 ERY إلى AUD
A$1.9602
|1 ERY إلى GBP
￡0.9801
|1 ERY إلى EUR
€1.1737
|1 ERY إلى USD
$1.21
|1 ERY إلى MYR
RM5.4329
|1 ERY إلى TRY
₺42.834
|1 ERY إلى JPY
¥190.7807
|1 ERY إلى RUB
₽122.9723
|1 ERY إلى INR
₹104.2657
|1 ERY إلى IDR
Rp19,836.0624
|1 ERY إلى PHP
₱71.39
|1 ERY إلى EGP
￡E.61.105
|1 ERY إلى BRL
R$7.4052
|1 ERY إلى CAD
C$1.7424
|1 ERY إلى BDT
৳148.2613
|1 ERY إلى NGN
₦1,884.7323
|1 ERY إلى UAH
₴51.3887
|1 ERY إلى VES
Bs64.13
|1 ERY إلى PKR
Rs338.4612
|1 ERY إلى KZT
₸641.5662
|1 ERY إلى THB
฿41.9628
|1 ERY إلى TWD
NT$40.0631
|1 ERY إلى CHF
Fr1.1011
|1 ERY إلى HKD
HK$9.4138
|1 ERY إلى MAD
.د.م12.2089