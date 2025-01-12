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سعر EURe Real Yield Morpho Vault (ERY) المباشر لليوم هو USD 1.21 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 59.47K . يتم تحديث سعر ERY مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق EURe Real Yield Morpho Vault الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00 - تغيير سعر EURe Real Yield Morpho Vault خلال اليوم هو +0.12% - لديه عرض متداول بقيمة USD 49.22K

أداء سعر EURe Real Yield Morpho Vault (ERY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر EURe Real Yield Morpho Vault مقابل USD هو $ +0.00148854 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر EURe Real Yield Morpho Vault مقابل USD هو $ -0.0310763090 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر EURe Real Yield Morpho Vault مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر EURe Real Yield Morpho Vault مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00148854 +0.12% 30 يوم $ -0.0310763090 -2.56% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر EURe Real Yield Morpho Vault (ERY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر EURe Real Yield Morpho Vault: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 1.2$ 1.2 $ 1.2 24 ساعة مرتفع $ 1.21$ 1.21 $ 1.21 عالية طوال الوقت $ 1.28$ 1.28 $ 1.28 تغير السعر (1 ساعة) -0.20% تغير السعر (1يوم) +0.12% تغير السعر (7 أيام) -0.38%

معلومات سوق EURe Real Yield Morpho Vault (ERY)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: