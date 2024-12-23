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سعر EUR CoinVertible (EURCV) المباشر لليوم هو USD 1.044 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 41.45M . يتم تحديث سعر EURCV مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق EUR CoinVertible الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 479.20 - تغيير سعر EUR CoinVertible خلال اليوم هو +0.08% - لديه عرض متداول بقيمة USD 39.72M

أداء سعر EUR CoinVertible (EURCV) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر EUR CoinVertible مقابل USD هو $ +0.00084238 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر EUR CoinVertible مقابل USD هو $ +0.0026217972 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر EUR CoinVertible مقابل USD هو $ -0.0338209020 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر EUR CoinVertible مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00084238 +0.08% 30 يوم $ +0.0026217972 +0.25% 60 يوم $ -0.0338209020 -3.23% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر EUR CoinVertible (EURCV)

اكتشف أحدث تحليلات سعر EUR CoinVertible: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 1.041$ 1.041 $ 1.041 24 ساعة مرتفع $ 1.044$ 1.044 $ 1.044 عالية طوال الوقت $ 1.13$ 1.13 $ 1.13 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) +0.08% تغير السعر (7 أيام) -0.66%

معلومات سوق EUR CoinVertible (EURCV)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: