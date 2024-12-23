سعر EUR CoinVertible (EURCV)
سعر EUR CoinVertible (EURCV) المباشر لليوم هو USD 1.044. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 41.45M. يتم تحديث سعر EURCV مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق EUR CoinVertible الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 479.20
- تغيير سعر EUR CoinVertible خلال اليوم هو +0.08%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 39.72M
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خلال اليوم، كان سعر EUR CoinVertible مقابل USD هو $ +0.00084238 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر EUR CoinVertible مقابل USD هو $ +0.0026217972 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر EUR CoinVertible مقابل USD هو $ -0.0338209020 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر EUR CoinVertible مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00084238
|+0.08%
|30 يوم
|$ +0.0026217972
|+0.25%
|60 يوم
|$ -0.0338209020
|-3.23%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر EUR CoinVertible: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+0.08%
-0.66%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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