سعر EUNO (EUNO)
سعر EUNO (EUNO) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.05M. يتم تحديث سعر EUNO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق EUNO الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.07
- تغيير سعر EUNO خلال اليوم هو -1.16%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 7.22B
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خلال اليوم، كان سعر EUNO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر EUNO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر EUNO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر EUNO مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.16%
|30 يوم
|$ 0
|+55.41%
|60 يوم
|$ 0
|+134.89%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر EUNO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-1.16%
-5.68%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
EUNO is a decentralized cryptocurrency that was established in June 2018 with the aim of becoming a leading payment medium in tomorrow's cashless society. In its bid to create a sustainable and trustworthy product, EUNO stresses the importance of fair distribution, long-term stability, and ease of use. Its flagship product EUNO Pay will permit instant crypto-to-fiat mobile payments using near field communication (NFC) technology and offer a return on utilized coins through its in-development ACID protocol. EUNO is a self-funded project that endorses a participatory approach in development and strategic direction through its decentralized governance system. It is supported by an international team from diverse professional backgrounds such as software engineering, product development, finance, and marketing.
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