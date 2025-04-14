سعر eTukTuk (TUK)
سعر eTukTuk (TUK) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر TUK مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق eTukTuk الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر eTukTuk خلال اليوم هو +0.33%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر eTukTuk مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر eTukTuk مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر eTukTuk مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر eTukTuk مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.33%
|30 يوم
|$ 0
|-34.92%
|60 يوم
|$ 0
|-83.65%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر eTukTuk: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.21%
+0.33%
-5.36%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$TUK is a BEP-20 token on the BNB Smart Chain with a maximum supply of 2,000,000,000 (2 billion). The $TUK token is the native token on the blockchain that is the backbone of the eTukTuk ecosystem. The token contract address is 0x84E03e21dA9B32555885a85b7c23e5FC123C25DD. Please do not send any funds to this token contract address, as they cannot be recovered. $TUK can currently only be purchased through the official presale at buy.tuktoken.io
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