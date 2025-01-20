سعر ETHUP (ETHUP)
سعر ETHUP (ETHUP) المباشر لليوم هو USD 14.59. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر ETHUP مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق ETHUP الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 31.89K
- تغيير سعر ETHUP خلال اليوم هو +20.68%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر ETHUP مقابل USD هو $ +2.5 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر ETHUP مقابل USD هو $ -1.6036540140 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر ETHUP مقابل USD هو $ +2.2269796660 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر ETHUP مقابل USD هو $ +6.019565594485625 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +2.5
|+20.68%
|30 يوم
|$ -1.6036540140
|-10.99%
|60 يوم
|$ +2.2269796660
|+15.26%
|90 يوم
|$ +6.019565594485625
|+70.24%
اكتشف أحدث تحليلات سعر ETHUP: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-2.54%
+20.68%
+18.04%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
ETHUP is a leveraged token that goes 2-4x long the ETH via futures trading. By means of leverage and the rebalancing of the asset base, when the ETH price goes up 1%, the net asset value of ETHUP will rise by 2-4%. Due to the rebalancing mechanism, the NAV of the leveraged token may be worn in the price volatility. It is recommended that you do not hold the leveraged token for long periods of time to control for risks. When ETF shares merge, the number of shares you hold will be reduced to 1/1000 of the original quantity (assuming a 1000:1 consolidation). The price of each ETF share will increase by a factor of 1000, while the total value of your ETF holdings remains the same. Please note that trading will be temporarily suspended during consolidation.
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