سعر ETHtez (ETHTZ)
سعر ETHtez (ETHTZ) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر ETHTZ مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق ETHtez الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00
- تغيير سعر ETHtez خلال اليوم هو 0.00%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر ETHtez مقابل USD هو $ 0.0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر ETHtez مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر ETHtez مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر ETHtez مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0.0
|0.00%
|30 يوم
|$ 0
|0.00%
|60 يوم
|$ 0
|0.00%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر ETHtez: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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0.00%
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ETHtez is an ETH-pegged Tezos token issued by the Tezos Stable Technologies Ltd
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