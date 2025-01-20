سعر Ethlas (ELS)
سعر Ethlas (ELS) المباشر لليوم هو USD 0.01098461. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر ELS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Ethlas الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 50.39K
- تغيير سعر Ethlas خلال اليوم هو -0.66%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Ethlas مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Ethlas مقابل USD هو $ -0.0025004674 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Ethlas مقابل USD هو $ -0.0032827364 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Ethlas مقابل USD هو $ -0.0055863165359345 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.66%
|30 يوم
|$ -0.0025004674
|-22.76%
|60 يوم
|$ -0.0032827364
|-29.88%
|90 يوم
|$ -0.0055863165359345
|-33.71%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Ethlas: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.66%
-0.66%
-5.47%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Ethlas is a Web3 Gaming company engineering the future of gaming. The company builds games and infrastructure tools, unlocking the next level of Web3 experiences. They make Web3 more accessible and safe for both users and companies. Ethlas aspires to be the Epic Valve of Web3 – great companies who have built lasting impact both through the game titles they create, but also through the gaming infrastructure that they provide to other game companies.
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