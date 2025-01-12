سعر ETHforestAI (ETHFAI)
سعر ETHforestAI (ETHFAI) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 14.64K. يتم تحديث سعر ETHFAI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق ETHforestAI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 81.22
- تغيير سعر ETHforestAI خلال اليوم هو -1.03%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 22.57B
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خلال اليوم، كان سعر ETHforestAI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر ETHforestAI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر ETHforestAI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر ETHforestAI مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.03%
|30 يوم
|$ 0
|-23.34%
|60 يوم
|$ 0
|-15.06%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر ETHforestAI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.03%
-1.03%
-11.97%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
What is the project about? ETHforestAI is a Web3 learning platform with an integrated AI chatbot, built-in Learn-To-Earn, Real Yield and Creator Economy elements. The platform is built around a unique approach to education, providing users with a fun and interactive way to learn about Web3 and decentralized technologies. What makes your project unique? Combining our AI chatbot and Learning platform together creates a good connection between the two and our users can learn with ease. History of your project. We've been working for a few months on this project behind the scenes and launched it on the Arbitrum blockhain on 16th of March 2023. What’s next for your project? End of Q1 - 1. Public early alpha of the AI chatbot Early Q2 - 1. Quiz system implementation in the platform Q2 - 2. Beta version of the learning platform, which will include most of the planned mechanics End of Q2 - 3. Public beta version of the AI chatbot Q3 - Full implementation of the platform and AI What can your token be used for? $ETHFAI is currently used for trading and supporting our ecosystem. It will also be used as a whitelist for our holders to be able to access the AI chatbot.
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