سعر EtheRunes (ETR)
سعر EtheRunes (ETR) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر ETR مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق EtheRunes الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 493.53
- تغيير سعر EtheRunes خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر EtheRunes مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر EtheRunes مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر EtheRunes مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر EtheRunes مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-9.54%
|60 يوم
|$ 0
|+5.80%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر EtheRunes: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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0.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
EtheRunes aims to bridge two leading blockchain ecosystems, Ethereum and Bitcoin, through the integration of Ethereum's ERC-20 standard and Bitcoin's innovative Runes protocol. This project seeks to leverage the strengths of both platforms to create a decentralized finance (DeFi) environment that enables more fluid interaction and transaction capabilities across these networks.
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