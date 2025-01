ما هو EtheRunes ( ETR )

EtheRunes aims to bridge two leading blockchain ecosystems, Ethereum and Bitcoin, through the integration of Ethereum's ERC-20 standard and Bitcoin's innovative Runes protocol. This project seeks to leverage the strengths of both platforms to create a decentralized finance (DeFi) environment that enables more fluid interaction and transaction capabilities across these networks.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!