سعر Etherpets (EPETS)
سعر Etherpets (EPETS) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر EPETS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Etherpets الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.03
- تغيير سعر Etherpets خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Etherpets مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Etherpets مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Etherpets مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Etherpets مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-19.91%
|60 يوم
|$ 0
|-24.73%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Etherpets: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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0.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Etherpets : A DeFi game to collect, nurture, and evolve digital pets, earning experience through blockchain transactions.
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