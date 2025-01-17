سعر Ethernus (ETUS)
سعر Ethernus (ETUS) المباشر لليوم هو USD 0.02174077. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 18.47M. يتم تحديث سعر ETUS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Ethernus الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.02K
- تغيير سعر Ethernus خلال اليوم هو -1.50%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 850.00M
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خلال اليوم، كان سعر Ethernus مقابل USD هو $ -0.00033265976633685 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Ethernus مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Ethernus مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Ethernus مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00033265976633685
|-1.50%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Ethernus: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.13%
-1.50%
+32.07%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Ethernus is a decentralized ecosystem designed to provide algorithmic price stability, cross-chain interoperability, and user-centric financial solutions. The project’s primary token, ETUS, operates on the Polygon blockchain and is stabilized around $0.10 through an innovative PriceBalancer mechanism. Ethernus introduces a multi-phase progression system, allowing users to transition from ETUS to sETUS and ultimately to SLAR, unlocking governance capabilities and access to advanced staking pools. Core utilities include donation pools with reward mechanisms, governance voting via SLAR, and staking opportunities that incentivize long-term engagement. With a focus on transparency, sustainability, and community involvement, Ethernus aims to redefine blockchain-based financial ecosystems.
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