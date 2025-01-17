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سعر Ethernus (ETUS) المباشر لليوم هو USD 0.02174077 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 18.47M . يتم تحديث سعر ETUS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Ethernus الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.02K - تغيير سعر Ethernus خلال اليوم هو -1.50% - لديه عرض متداول بقيمة USD 850.00M

أداء سعر Ethernus (ETUS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Ethernus مقابل USD هو $ -0.00033265976633685 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Ethernus مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Ethernus مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Ethernus مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00033265976633685 -1.50% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Ethernus (ETUS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Ethernus: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.02130092$ 0.02130092 $ 0.02130092 24 ساعة مرتفع $ 0.02291184$ 0.02291184 $ 0.02291184 عالية طوال الوقت $ 0.03596312$ 0.03596312 $ 0.03596312 تغير السعر (1 ساعة) +0.13% تغير السعر (1يوم) -1.50% تغير السعر (7 أيام) +32.07%

معلومات سوق Ethernus (ETUS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: