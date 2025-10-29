معلومات سعر Etherland (ELAND) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.00171228 $ 0.00171228 $ 0.00171228 24 ساعة منخفض $ 0.00179983 $ 0.00179983 $ 0.00179983 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.00171228$ 0.00171228 $ 0.00171228 24 ساعة مرتفع $ 0.00179983$ 0.00179983 $ 0.00179983 عالية طوال الوقت $ 0.447864$ 0.447864 $ 0.447864 أدنى سعر $ 0.00151247$ 0.00151247 $ 0.00151247 تغير السعر (1 ساعة) -6.89% تغير السعر (1يوم) -6.65% تغير السعر (7 أيام) -2.82% تغير السعر (7 أيام) -2.82%

سعر Etherland (ELAND) في الوقت الحقيقي هو $0.00162458. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول ELAND بين أدنى سعر $ 0.00171228 وأعلى سعر $ 0.00179983، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـELAND على الإطلاق هو $ 0.447864، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00151247.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير ELAND -6.89% على مدار الساعة الماضية، -6.65% على مدار 24 ساعة، و -2.82% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Etherland (ELAND)

القيمة السوقية $ 71.23K$ 71.23K $ 71.23K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 71.47K$ 71.47K $ 71.47K إمداد دورة التداول 40.88M 40.88M 40.88M إجمالي العرض 41,024,063.0 41,024,063.0 41,024,063.0

القيمة السوقية الحالية لـ Etherland هي $ 71.23K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ ELAND يبلغ 40.88M، مع إجمالي عرض 41024063.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 71.47K.