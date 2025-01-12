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سعر Etherfuse EUROB (EUROB) المباشر لليوم هو USD 1.045 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 14.27K . يتم تحديث سعر EUROB مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Etherfuse EUROB الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.97 - تغيير سعر Etherfuse EUROB خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 13.65K

أداء سعر Etherfuse EUROB (EUROB) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Etherfuse EUROB مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Etherfuse EUROB مقابل USD هو $ -0.0124188845 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Etherfuse EUROB مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Etherfuse EUROB مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ -0.0124188845 -1.18% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Etherfuse EUROB (EUROB)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Etherfuse EUROB: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 1.066$ 1.066 $ 1.066 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) +0.12%

معلومات سوق Etherfuse EUROB (EUROB)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: