احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر ETX مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر ETX.

سعر EthereumX (ETX) المباشر لليوم هو USD 0.0012421 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر ETX مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق EthereumX الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 78.44 - تغيير سعر EthereumX خلال اليوم هو +3.32% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر EthereumX (ETX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر EthereumX مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر EthereumX مقابل USD هو $ +0.0010301069 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر EthereumX مقابل USD هو $ +0.0014001957 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر EthereumX مقابل USD هو $ +0.0005516073042351464 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +3.32% 30 يوم $ +0.0010301069 +82.93% 60 يوم $ +0.0014001957 +112.73% 90 يوم $ +0.0005516073042351464 +79.89%

تحليل سعر EthereumX (ETX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر EthereumX: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00111978$ 0.00111978 $ 0.00111978 24 ساعة مرتفع $ 0.00123232$ 0.00123232 $ 0.00123232 عالية طوال الوقت $ 0.12911$ 0.12911 $ 0.12911 تغير السعر (1 ساعة) +1.28% تغير السعر (1يوم) +3.32% تغير السعر (7 أيام) -14.22%

معلومات سوق EthereumX (ETX)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: