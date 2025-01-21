سعر EthereumX (ETX)
سعر EthereumX (ETX) المباشر لليوم هو USD 0.0012421. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر ETX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق EthereumX الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 78.44
- تغيير سعر EthereumX خلال اليوم هو +3.32%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر EthereumX مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر EthereumX مقابل USD هو $ +0.0010301069 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر EthereumX مقابل USD هو $ +0.0014001957 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر EthereumX مقابل USD هو $ +0.0005516073042351464 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+3.32%
|30 يوم
|$ +0.0010301069
|+82.93%
|60 يوم
|$ +0.0014001957
|+112.73%
|90 يوم
|$ +0.0005516073042351464
|+79.89%
اكتشف أحدث تحليلات سعر EthereumX: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.28%
+3.32%
-14.22%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Ethereum X is an asset running on Stellar that aims to accomplish the Vitalik’s vision under an scalable way so people can use a global peer-to-peer electronic cash system.
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