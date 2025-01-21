سعر EthereumMax (EMAX)
سعر EthereumMax (EMAX) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر EMAX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق EthereumMax الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.94
- تغيير سعر EthereumMax خلال اليوم هو -2.86%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر EthereumMax مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر EthereumMax مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر EthereumMax مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر EthereumMax مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-2.86%
|30 يوم
|$ 0
|-12.32%
|60 يوم
|$ 0
|-0.68%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر EthereumMax: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.81%
-2.86%
-0.02%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
EthereumMax (EMAX) is a progressive ERC-20 token built on the secure Ethereum network. We launched EMAX with a vision to bridge the gap between the emergence of community-driven tokens and the well-known foundational coins of crypto, creating a unique token that provides lifestyle perks with financial rewards and incentives to its holders with a pathway for practical long-term use in everyday life. This is the essence of the Culture Token. EMAX launched with a total supply of 2 quadrillion tokens, yet that circulating supply continues to decrease as our tokenomics include a 0% tax on buys, a 9% tax on sells and transfers, 3% of which remains in treasury and 6% is burned every other week. To start on the right foot and to establish EMAX as a long-term project, we had no biased pre-sale event as 100% of the tokens were released on the open market, we locked liquidity to support the project, and founder wallets have been locked and verified as a sign of commitment to deepen trust within the community. EMAX is a long-term project with a bold vision, strategic roadmap, and united community to accomplish lofty goals few have ever imagined, let alone conquered – and we plan on doing just that.
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