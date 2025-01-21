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سعر Ethereum Volatility Index Token (ETHV) المباشر لليوم هو USD 80.27 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر ETHV مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Ethereum Volatility Index Token الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 49.60 - تغيير سعر Ethereum Volatility Index Token خلال اليوم هو -0.11% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Ethereum Volatility Index Token (ETHV) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Ethereum Volatility Index Token مقابل USD هو $ -0.08870402893545 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Ethereum Volatility Index Token مقابل USD هو $ +1.5369296900 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Ethereum Volatility Index Token مقابل USD هو $ +0.6950739840 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Ethereum Volatility Index Token مقابل USD هو $ +0.77451588118442 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.08870402893545 -0.11% 30 يوم $ +1.5369296900 +1.91% 60 يوم $ +0.6950739840 +0.87% 90 يوم $ +0.77451588118442 +0.97%

تحليل سعر Ethereum Volatility Index Token (ETHV)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Ethereum Volatility Index Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 79.03$ 79.03 $ 79.03 24 ساعة مرتفع $ 80.45$ 80.45 $ 80.45 عالية طوال الوقت $ 174.88$ 174.88 $ 174.88 تغير السعر (1 ساعة) +0.10% تغير السعر (1يوم) -0.11% تغير السعر (7 أيام) +0.02%

معلومات سوق Ethereum Volatility Index Token (ETHV)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: