سعر Ethereum Volatility Index Token (ETHV)
سعر Ethereum Volatility Index Token (ETHV) المباشر لليوم هو USD 80.27. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر ETHV مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Ethereum Volatility Index Token الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 49.60
- تغيير سعر Ethereum Volatility Index Token خلال اليوم هو -0.11%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Ethereum Volatility Index Token مقابل USD هو $ -0.08870402893545 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Ethereum Volatility Index Token مقابل USD هو $ +1.5369296900 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Ethereum Volatility Index Token مقابل USD هو $ +0.6950739840 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Ethereum Volatility Index Token مقابل USD هو $ +0.77451588118442 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.08870402893545
|-0.11%
|30 يوم
|$ +1.5369296900
|+1.91%
|60 يوم
|$ +0.6950739840
|+0.87%
|90 يوم
|$ +0.77451588118442
|+0.97%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Ethereum Volatility Index Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.10%
-0.11%
+0.02%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Volmex (volmex.finance) is a protocol for tokenized volaitlity built on Ethereum. The protocol enables VIX-like indices for crypto-assets and trading functionality piowered by smart contracts. Volmex protocol can be used to create volatility indexes and tradable tokens for crypto assets. Traders can leverage the protocol to express a view on the expected volatility of Bitcoin, Ethereum, and more. Volmex Labs, the builder of volmex.finance, is backed by leading crypto investment and trading firms including Three Arrows Capital, Alameda Research, Robot Ventures, CMS Holdings, and Orthogonal Trading. The Ethereum Volatility Index Token (ETHV) aims to track the reference Ethereum volatility index price, a measure of Ethereum's expected volatility over the next 30 days, available on the Volmex API: https://api.volmex.finance/graphql
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