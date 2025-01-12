احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر LAPUTA مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر LAPUTA.

سعر Ethereum Origins (LAPUTA) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 28.92K . يتم تحديث سعر LAPUTA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Ethereum Origins الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 255.69 - تغيير سعر Ethereum Origins خلال اليوم هو -0.61% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر Ethereum Origins (LAPUTA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Ethereum Origins مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Ethereum Origins مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Ethereum Origins مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Ethereum Origins مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.61% 30 يوم $ 0 -35.23% 60 يوم $ 0 -60.15% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Ethereum Origins (LAPUTA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Ethereum Origins: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -0.61% تغير السعر (7 أيام) -16.08%

معلومات سوق Ethereum Origins (LAPUTA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: