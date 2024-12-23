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سعر Ethereum Meta (ETHM) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 422.12K . يتم تحديث سعر ETHM مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Ethereum Meta الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 295.85 - تغيير سعر Ethereum Meta خلال اليوم هو -6.18% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1,000,991.10T

أداء سعر Ethereum Meta (ETHM) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Ethereum Meta مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Ethereum Meta مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Ethereum Meta مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Ethereum Meta مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -6.18% 30 يوم $ 0 +63.26% 60 يوم $ 0 +32.12% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Ethereum Meta (ETHM)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Ethereum Meta: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.04141247$ 0.04141247 $ 0.04141247 تغير السعر (1 ساعة) +0.20% تغير السعر (1يوم) -6.18% تغير السعر (7 أيام) -19.06%

معلومات سوق Ethereum Meta (ETHM)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: