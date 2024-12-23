سعر Ethereum Meta (ETHM)
سعر Ethereum Meta (ETHM) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 422.12K. يتم تحديث سعر ETHM مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Ethereum Meta الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 295.85
- تغيير سعر Ethereum Meta خلال اليوم هو -6.18%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1,000,991.10T
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خلال اليوم، كان سعر Ethereum Meta مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Ethereum Meta مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Ethereum Meta مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Ethereum Meta مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-6.18%
|30 يوم
|$ 0
|+63.26%
|60 يوم
|$ 0
|+32.12%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Ethereum Meta: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.20%
-6.18%
-19.06%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Ethereum Meta addresses a major weakness in Ethereum: the lack of privacy. Ethereum Meta enables smart contracts where no friend, family, nor foe can see what you bought or for how much. We are working on Smart Contract Mixer. After Ethereum platform implements Zero-Knowledge Snarks, we will add this feature to our system. Moreover, Ethereum Meta token is a foundation of the Anonymous E-Market Place that we are building to be accessible by Tor Browser and provide fully anonymous experience.
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