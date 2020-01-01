توكنوميكس ETHEREUM IS GOOD (EBULL) اكتشف الرؤى الرئيسية حول ETHEREUM IS GOOD (EBULL)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات ETHEREUM IS GOOD (EBULL) $EBULL is a meme coin that’s all about the bullish energy of the crypto market. It’s built on Ethereum, and yes, even Vitalik gave it a nod—how’s that for a seal of approval? There’s no fancy utility here, just a straightforward symbol of the market’s wild ride. $EBULL is for the community, by the community. It’s all about good vibes, memes, and having a laugh while riding the market waves. We’re planning some epic events, and who knows—maybe even a cheeky airdrop or two. No complex promises, just a fun coin with a bit of bull spirit. 0% TAX ~ No fees applied to buying, selling, or transferring $BULL!

Contract Renounced ~ $BULL owner has given up control over it. By the people. For the people.

LP Burned ~ Liquidity Provider (LP) tokens permanently removed from circulation. الموقع الرسمي: https://www.ethereumbull.com/ اشتر EBULL الآن!

توكنوميكس ETHEREUM IS GOOD (EBULL) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار ETHEREUM IS GOOD (EBULL)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 1.11M $ 1.11M $ 1.11M إجمالي العرض: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B العرض المتداول: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 1.11M $ 1.11M $ 1.11M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00338426 $ 0.00338426 $ 0.00338426 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00011083 $ 0.00011083 $ 0.00011083 معرفة المزيد عن سعر ETHEREUM IS GOOD (EBULL)

توكنوميكس ETHEREUM IS GOOD (EBULL): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس ETHEREUM IS GOOD (EBULL) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن EBULL التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن EBULL التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس EBULL، استكشف السعر المباشر لتوكن EBULL!

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