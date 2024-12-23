سعر ETHEREUM IS GOOD (EBULL)
سعر ETHEREUM IS GOOD (EBULL) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 4.45M. يتم تحديث سعر EBULL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق ETHEREUM IS GOOD الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 197.46K
- تغيير سعر ETHEREUM IS GOOD خلال اليوم هو -5.99%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 10.00B
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خلال اليوم، كان سعر ETHEREUM IS GOOD مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر ETHEREUM IS GOOD مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر ETHEREUM IS GOOD مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر ETHEREUM IS GOOD مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-5.99%
|30 يوم
|$ 0
|-62.28%
|60 يوم
|$ 0
|+61.47%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر ETHEREUM IS GOOD: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.32%
-5.99%
-36.33%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$EBULL is a meme coin that’s all about the bullish energy of the crypto market. It’s built on Ethereum, and yes, even Vitalik gave it a nod—how’s that for a seal of approval? There’s no fancy utility here, just a straightforward symbol of the market’s wild ride. $EBULL is for the community, by the community. It’s all about good vibes, memes, and having a laugh while riding the market waves. We’re planning some epic events, and who knows—maybe even a cheeky airdrop or two. No complex promises, just a fun coin with a bit of bull spirit. - 0% TAX ~ No fees applied to buying, selling, or transferring $BULL! - Contract Renounced ~ $BULL owner has given up control over it. By the people. For the people. - LP Burned ~ Liquidity Provider (LP) tokens permanently removed from circulation.
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