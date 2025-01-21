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سعر Ethereum Gold (ETHG) المباشر لليوم هو USD 0.02392475 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر ETHG مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Ethereum Gold الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 133.63 - تغيير سعر Ethereum Gold خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Ethereum Gold (ETHG) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Ethereum Gold مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Ethereum Gold مقابل USD هو $ +0.0027183803 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Ethereum Gold مقابل USD هو $ +0.0003904901 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Ethereum Gold مقابل USD هو $ -0.01504292021585421 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ +0.0027183803 +11.36% 60 يوم $ +0.0003904901 +1.63% 90 يوم $ -0.01504292021585421 -38.60%

تحليل سعر Ethereum Gold (ETHG)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Ethereum Gold: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.24783$ 0.24783 $ 0.24783 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) 0.00%

معلومات سوق Ethereum Gold (ETHG)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: