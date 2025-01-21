سعر Ethereum Gold (ETHG)
سعر Ethereum Gold (ETHG) المباشر لليوم هو USD 0.02392475. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر ETHG مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Ethereum Gold الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 133.63
- تغيير سعر Ethereum Gold خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Ethereum Gold مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Ethereum Gold مقابل USD هو $ +0.0027183803 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Ethereum Gold مقابل USD هو $ +0.0003904901 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Ethereum Gold مقابل USD هو $ -0.01504292021585421 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ +0.0027183803
|+11.36%
|60 يوم
|$ +0.0003904901
|+1.63%
|90 يوم
|$ -0.01504292021585421
|-38.60%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Ethereum Gold: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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0.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Ethereum Gold carries out a new upgraded POW+POS+POC multi-consensus mechanism on the original Ethereum underlying technology architechture, gathers the computing power of global miners, and continues to maintain the original POW chain.
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