سعر Ethereum Express (ETE)
سعر Ethereum Express (ETE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر ETE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Ethereum Express الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.98K
- تغيير سعر Ethereum Express خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Ethereum Express مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Ethereum Express مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Ethereum Express مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Ethereum Express مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-43.27%
|60 يوم
|$ 0
|-57.36%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Ethereum Express: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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0.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
What is the project about? The Ethereum Express network is a faster, safer, and cheaper L1 network based on the underlying framework of the Ethereum EVM. What makes your project unique? We will build a blockchain browser independently, which will be more powerful and reliable than ETHscan over time. We will also build a wallet system and ETEswap on our network to make our customers more secure. We will abandon most of the original wormhole systems, and use CEXs（ERC20 & ETRC20）and third-party cross-chain partners to coordinate cross-chains, which is more secure and reliable. History of your project. What’s next for your project? Attract more users and developers. What can your token be used for? ETE(ETRC20)-Gas token and ETE(ERC20)-cross chain token
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