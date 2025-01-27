احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر EDOGE مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر EDOGE.

سعر Ethereum Doge (EDOGE) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر EDOGE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Ethereum Doge الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 119.40 - تغيير سعر Ethereum Doge خلال اليوم هو -8.23% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Ethereum Doge (EDOGE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Ethereum Doge مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Ethereum Doge مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Ethereum Doge مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Ethereum Doge مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -8.23% 30 يوم $ 0 -43.18% 60 يوم $ 0 -74.13% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Ethereum Doge (EDOGE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Ethereum Doge: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.01071845$ 0.01071845 $ 0.01071845 تغير السعر (1 ساعة) -0.78% تغير السعر (1يوم) -8.23% تغير السعر (7 أيام) -23.23%

معلومات سوق Ethereum Doge (EDOGE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: