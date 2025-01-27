سعر Ethereum Doge (EDOGE)
سعر Ethereum Doge (EDOGE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر EDOGE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Ethereum Doge الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 119.40
- تغيير سعر Ethereum Doge خلال اليوم هو -8.23%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Ethereum Doge مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Ethereum Doge مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Ethereum Doge مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Ethereum Doge مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-8.23%
|30 يوم
|$ 0
|-43.18%
|60 يوم
|$ 0
|-74.13%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Ethereum Doge: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.78%
-8.23%
-23.23%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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