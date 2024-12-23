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سعر Ethena USDe (USDE) المباشر لليوم هو USD 0.998142 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 5.92B . يتم تحديث سعر USDE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Ethena USDe الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 69.60M - تغيير سعر Ethena USDe خلال اليوم هو +0.08% - لديه عرض متداول بقيمة USD 5.92B

أداء سعر Ethena USDe (USDE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Ethena USDe مقابل USD هو $ +0.00078544 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Ethena USDe مقابل USD هو $ -0.0047664274 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Ethena USDe مقابل USD هو $ -0.0020484868 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Ethena USDe مقابل USD هو $ -0.0006811956467706 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00078544 +0.08% 30 يوم $ -0.0047664274 -0.47% 60 يوم $ -0.0020484868 -0.20% 90 يوم $ -0.0006811956467706 -0.06%

تحليل سعر Ethena USDe (USDE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Ethena USDe: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.995791$ 0.995791 $ 0.995791 24 ساعة مرتفع $ 1.001$ 1.001 $ 1.001 عالية طوال الوقت $ 1.032$ 1.032 $ 1.032 تغير السعر (1 ساعة) -0.07% تغير السعر (1يوم) +0.08% تغير السعر (7 أيام) -0.27%

معلومات سوق Ethena USDe (USDE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: