سعر Ethena USDe (USDE)
سعر Ethena USDe (USDE) المباشر لليوم هو USD 0.998142. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 5.92B. يتم تحديث سعر USDE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Ethena USDe الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 69.60M
- تغيير سعر Ethena USDe خلال اليوم هو +0.08%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 5.92B
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خلال اليوم، كان سعر Ethena USDe مقابل USD هو $ +0.00078544 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Ethena USDe مقابل USD هو $ -0.0047664274 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Ethena USDe مقابل USD هو $ -0.0020484868 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Ethena USDe مقابل USD هو $ -0.0006811956467706 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00078544
|+0.08%
|30 يوم
|$ -0.0047664274
|-0.47%
|60 يوم
|$ -0.0020484868
|-0.20%
|90 يوم
|$ -0.0006811956467706
|-0.06%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Ethena USDe: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.07%
+0.08%
-0.27%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Ethena is a delta-hedged synthetic dollar with native crypto yield derived from staking and perpetual funding rate
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