توكنوميكس Ethena Staked USDe (SUSDE) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Ethena Staked USDe (SUSDE)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Ethena Staked USDe (SUSDE) الموقع الرسمي: https://app.ethena.fi/ الوثيقة البيضاء: https://ethena-labs.gitbook.io/ اشتر SUSDE الآن!

توكنوميكس Ethena Staked USDe (SUSDE) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Ethena Staked USDe (SUSDE)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 5.01B $ 5.01B $ 5.01B إجمالي العرض: $ 4.24B $ 4.24B $ 4.24B العرض المتداول: $ 4.24B $ 4.24B $ 4.24B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 5.01B $ 5.01B $ 5.01B أعلى مستوى على الإطلاق: $ 1.29 $ 1.29 $ 1.29 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 1.012 $ 1.012 $ 1.012 السعر الحالي: $ 1.18 $ 1.18 $ 1.18 معرفة المزيد عن سعر Ethena Staked USDe (SUSDE)

توكنوميكس Ethena Staked USDe (SUSDE): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Ethena Staked USDe (SUSDE) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن SUSDE التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن SUSDE التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس SUSDE، استكشف السعر المباشر لتوكن SUSDE!

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