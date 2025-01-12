سعر Ethena Staked ENA (SENA)
سعر Ethena Staked ENA (SENA) المباشر لليوم هو USD 0.895634. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر SENA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Ethena Staked ENA الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.77M
- تغيير سعر Ethena Staked ENA خلال اليوم هو -1.73%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Ethena Staked ENA مقابل USD هو $ -0.0157759926455299 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Ethena Staked ENA مقابل USD هو $ -0.1169241230 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Ethena Staked ENA مقابل USD هو $ +0.5752308780 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Ethena Staked ENA مقابل USD هو $ +0.5011771747446423 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0157759926455299
|-1.73%
|30 يوم
|$ -0.1169241230
|-13.05%
|60 يوم
|$ +0.5752308780
|+64.23%
|90 يوم
|$ +0.5011771747446423
|+127.06%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Ethena Staked ENA: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.45%
-1.73%
-28.68%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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