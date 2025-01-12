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سعر Ethena Staked ENA (SENA) المباشر لليوم هو USD 0.895634 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر SENA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Ethena Staked ENA الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.77M - تغيير سعر Ethena Staked ENA خلال اليوم هو -1.73% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Ethena Staked ENA (SENA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Ethena Staked ENA مقابل USD هو $ -0.0157759926455299 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Ethena Staked ENA مقابل USD هو $ -0.1169241230 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Ethena Staked ENA مقابل USD هو $ +0.5752308780 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Ethena Staked ENA مقابل USD هو $ +0.5011771747446423 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0157759926455299 -1.73% 30 يوم $ -0.1169241230 -13.05% 60 يوم $ +0.5752308780 +64.23% 90 يوم $ +0.5011771747446423 +127.06%

تحليل سعر Ethena Staked ENA (SENA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Ethena Staked ENA: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.880159$ 0.880159 $ 0.880159 24 ساعة مرتفع $ 0.936558$ 0.936558 $ 0.936558 عالية طوال الوقت $ 1.31$ 1.31 $ 1.31 تغير السعر (1 ساعة) -1.45% تغير السعر (1يوم) -1.73% تغير السعر (7 أيام) -28.68%

معلومات سوق Ethena Staked ENA (SENA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: