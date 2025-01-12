سعر ETHDOWN (ETHDOWN)
سعر ETHDOWN (ETHDOWN) المباشر لليوم هو USD 0.0353668. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر ETHDOWN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق ETHDOWN الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.49K
- تغيير سعر ETHDOWN خلال اليوم هو -6.65%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر ETHDOWN مقابل USD هو $ -0.00252095267736479 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر ETHDOWN مقابل USD هو $ +0.0129382824 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر ETHDOWN مقابل USD هو $ -0.0134512283 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر ETHDOWN مقابل USD هو $ -0.10277046667465284 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00252095267736479
|-6.65%
|30 يوم
|$ +0.0129382824
|+36.58%
|60 يوم
|$ -0.0134512283
|-38.03%
|90 يوم
|$ -0.10277046667465284
|-74.39%
اكتشف أحدث تحليلات سعر ETHDOWN: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-6.65%
+19.92%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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