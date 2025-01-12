سعر ETHAX (ETHAX)
سعر ETHAX (ETHAX) المباشر لليوم هو USD 0.00814785. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر ETHAX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق ETHAX الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.37
- تغيير سعر ETHAX خلال اليوم هو -0.59%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر ETHAX مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر ETHAX مقابل USD هو $ +0.0010844812 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر ETHAX مقابل USD هو $ -0.0019641215 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر ETHAX مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.59%
|30 يوم
|$ +0.0010844812
|+13.31%
|60 يوم
|$ -0.0019641215
|-24.10%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر ETHAX: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.11%
-0.59%
+23.01%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
ETHAX - A licensed and regulated crypto currency business that is building 'ETHAX Trader' the next generation non-custodial machine learning crypto trading system. We have already built the worlds first zero fee DEX called 'ETHAX Swap' (ETHAX.io) and will be releasing the 'ETHAX Wallet' a secure state of the art multi-blockchain crypto wallet on Android and IOS. The ETHAX Token is the utility token native for our software and can be used to pay the license fees for 'ETHAX Trader' as well as exchanging against other cryptocurrencies such as Bitcoin, USDT, BUSD, BNB and many more across multiple CEX's and DEX's.
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