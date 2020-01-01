توكنوميكس Ethane (C2H6) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Ethane (C2H6)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Ethane (C2H6) Ethane is the first and only decentralized exchange (DEX) to offer fully Ethless transactions for swap users. Ethless transactions are a groundbreaking feature that allows traders to pay gas fees with the native token they are swapping out of, eliminating the need for ETH entirely during swaps. This innovative approach streamlines on-chain trading for all DEX traders. Swap Features Ethless Swap Users cover ETH gas fees with the token they are swapping out of instead of ETH.

One Click Swap Simply sign a message to swap your tokens. No pop-ups requesting gas fees!

MEV Protection

Ethane offers a 99.9% MEV protection rate during swaps.

Social Login Forget private keys; connect your wallet to your social account of choice.

Professional Trading UI Built by traders, for traders.

Private Transactions Ethane transactions are sent to a private, high-speed node service and are not submitted to the public mempool الموقع الرسمي: https://ethane.app/ الوثيقة البيضاء: https://ethane.app/EthaneWhitepaperV2.0.pdf اشتر C2H6 الآن!

توكنوميكس Ethane (C2H6) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Ethane (C2H6)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 684.24K $ 684.24K $ 684.24K إجمالي العرض: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M العرض المتداول: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 684.24K $ 684.24K $ 684.24K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 2.57 $ 2.57 $ 2.57 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.167368 $ 0.167368 $ 0.167368 السعر الحالي: $ 0.684238 $ 0.684238 $ 0.684238 معرفة المزيد عن سعر Ethane (C2H6)

توكنوميكس Ethane (C2H6): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Ethane (C2H6) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن C2H6 التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن C2H6 التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس C2H6، استكشف السعر المباشر لتوكن C2H6!

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