سعر Ethane (C2H6)
سعر Ethane (C2H6) المباشر لليوم هو USD 0.733874. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 731.17K. يتم تحديث سعر C2H6 مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Ethane الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.01K
- تغيير سعر Ethane خلال اليوم هو -4.88%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00M
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خلال اليوم، كان سعر Ethane مقابل USD هو $ -0.0377061456647306 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Ethane مقابل USD هو $ -0.1986649023 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Ethane مقابل USD هو $ -0.3836781336 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Ethane مقابل USD هو $ -1.1226568531976934 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0377061456647306
|-4.88%
|30 يوم
|$ -0.1986649023
|-27.07%
|60 يوم
|$ -0.3836781336
|-52.28%
|90 يوم
|$ -1.1226568531976934
|-60.47%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Ethane: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.63%
-4.88%
-18.93%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Ethane is the first and only decentralized exchange (DEX) to offer fully Ethless transactions for swap users. Ethless transactions are a groundbreaking feature that allows traders to pay gas fees with the native token they are swapping out of, eliminating the need for ETH entirely during swaps. This innovative approach streamlines on-chain trading for all DEX traders. Swap Features - Ethless Swap Users cover ETH gas fees with the token they are swapping out of instead of ETH. - One Click Swap Simply sign a message to swap your tokens. No pop-ups requesting gas fees! - MEV Protection Ethane offers a 99.9% MEV protection rate during swaps. - Social Login Forget private keys; connect your wallet to your social account of choice. - Professional Trading UI Built by traders, for traders. - Private Transactions Ethane transactions are sent to a private, high-speed node service and are not submitted to the public mempool
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