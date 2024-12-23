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سعر Ethane (C2H6) المباشر لليوم هو USD 0.733874 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 731.17K . يتم تحديث سعر C2H6 مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Ethane الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.01K - تغيير سعر Ethane خلال اليوم هو -4.88% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00M

أداء سعر Ethane (C2H6) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Ethane مقابل USD هو $ -0.0377061456647306 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Ethane مقابل USD هو $ -0.1986649023 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Ethane مقابل USD هو $ -0.3836781336 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Ethane مقابل USD هو $ -1.1226568531976934 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0377061456647306 -4.88% 30 يوم $ -0.1986649023 -27.07% 60 يوم $ -0.3836781336 -52.28% 90 يوم $ -1.1226568531976934 -60.47%

تحليل سعر Ethane (C2H6)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Ethane: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.722119$ 0.722119 $ 0.722119 24 ساعة مرتفع $ 0.78244$ 0.78244 $ 0.78244 عالية طوال الوقت $ 2.57$ 2.57 $ 2.57 تغير السعر (1 ساعة) +1.63% تغير السعر (1يوم) -4.88% تغير السعر (7 أيام) -18.93%

معلومات سوق Ethane (C2H6)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: