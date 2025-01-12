سعر ETHA Lend (ETHA)
سعر ETHA Lend (ETHA) المباشر لليوم هو USD 0.00232494. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 18.39K. يتم تحديث سعر ETHA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق ETHA Lend الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.42
- تغيير سعر ETHA Lend خلال اليوم هو +0.28%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 7.91M
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خلال اليوم، كان سعر ETHA Lend مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر ETHA Lend مقابل USD هو $ -0.0003050342 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر ETHA Lend مقابل USD هو $ +0.0017376396 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر ETHA Lend مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.28%
|30 يوم
|$ -0.0003050342
|-13.12%
|60 يوم
|$ +0.0017376396
|+74.74%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر ETHA Lend: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+0.28%
-0.79%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The ETHA token is an ERC-20 token, that will give its holder on-chain voting rights for protocol parameters, amendments, upgrades, as well as granting them at a later stage shares of the protocol fees. Furthermore, it can be used to mine additional tokens by providing liquidity..
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