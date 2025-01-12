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سعر ETHA Lend (ETHA) المباشر لليوم هو USD 0.00232494 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 18.39K . يتم تحديث سعر ETHA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق ETHA Lend الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.42 - تغيير سعر ETHA Lend خلال اليوم هو +0.28% - لديه عرض متداول بقيمة USD 7.91M

أداء سعر ETHA Lend (ETHA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر ETHA Lend مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر ETHA Lend مقابل USD هو $ -0.0003050342 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر ETHA Lend مقابل USD هو $ +0.0017376396 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر ETHA Lend مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.28% 30 يوم $ -0.0003050342 -13.12% 60 يوم $ +0.0017376396 +74.74% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر ETHA Lend (ETHA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر ETHA Lend: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00231497$ 0.00231497 $ 0.00231497 24 ساعة مرتفع $ 0.00366152$ 0.00366152 $ 0.00366152 عالية طوال الوقت $ 5.66$ 5.66 $ 5.66 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) +0.28% تغير السعر (7 أيام) -0.79%

معلومات سوق ETHA Lend (ETHA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: