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سعر ETH Fan Token Ecosystem (EFT) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر EFT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق ETH Fan Token Ecosystem الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 8.31K - تغيير سعر ETH Fan Token Ecosystem خلال اليوم هو +0.09% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر ETH Fan Token Ecosystem (EFT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر ETH Fan Token Ecosystem مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر ETH Fan Token Ecosystem مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر ETH Fan Token Ecosystem مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر ETH Fan Token Ecosystem مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.09% 30 يوم $ 0 -14.55% 60 يوم $ 0 +57.70% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر ETH Fan Token Ecosystem (EFT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر ETH Fan Token Ecosystem: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.19% تغير السعر (1يوم) +0.09% تغير السعر (7 أيام) -1.12%

معلومات سوق ETH Fan Token Ecosystem (EFT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: