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سعر ETF The Token (ETF) المباشر لليوم هو USD 0.00504476 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 105.94K . يتم تحديث سعر ETF مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق ETF The Token الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 21.67 - تغيير سعر ETF The Token خلال اليوم هو -0.01% - لديه عرض متداول بقيمة USD 21.00M

أداء سعر ETF The Token (ETF) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر ETF The Token مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر ETF The Token مقابل USD هو $ +0.0000668930 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر ETF The Token مقابل USD هو $ +0.0005549296 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر ETF The Token مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.01% 30 يوم $ +0.0000668930 +1.33% 60 يوم $ +0.0005549296 +11.00% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر ETF The Token (ETF)

اكتشف أحدث تحليلات سعر ETF The Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00504476$ 0.00504476 $ 0.00504476 24 ساعة مرتفع $ 0.00504552$ 0.00504552 $ 0.00504552 عالية طوال الوقت $ 0.617664$ 0.617664 $ 0.617664 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -0.01% تغير السعر (7 أيام) -19.27%

معلومات سوق ETF The Token (ETF)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: