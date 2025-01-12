سعر ETF Rocks (ETF)
سعر ETF Rocks (ETF) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 13.45K. يتم تحديث سعر ETF مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق ETF Rocks الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.83
- تغيير سعر ETF Rocks خلال اليوم هو -0.88%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.62B
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خلال اليوم، كان سعر ETF Rocks مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر ETF Rocks مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر ETF Rocks مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر ETF Rocks مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.88%
|30 يوم
|$ 0
|-11.00%
|60 يوم
|$ 0
|+4.45%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر ETF Rocks: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.08%
-0.88%
-9.50%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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