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سعر ETF Rocks (ETF) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 13.45K . يتم تحديث سعر ETF مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق ETF Rocks الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.83 - تغيير سعر ETF Rocks خلال اليوم هو -0.88% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.62B

أداء سعر ETF Rocks (ETF) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر ETF Rocks مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر ETF Rocks مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر ETF Rocks مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر ETF Rocks مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.88% 30 يوم $ 0 -11.00% 60 يوم $ 0 +4.45% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر ETF Rocks (ETF)

اكتشف أحدث تحليلات سعر ETF Rocks: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +0.08% تغير السعر (1يوم) -0.88% تغير السعر (7 أيام) -9.50%

معلومات سوق ETF Rocks (ETF)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: