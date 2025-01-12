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سعر Eternity GLORY Token ($GLORY) المباشر لليوم هو USD 0.00100778 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر $GLORY مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Eternity GLORY Token الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 180.74 - تغيير سعر Eternity GLORY Token خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Eternity GLORY Token ($GLORY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Eternity GLORY Token مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Eternity GLORY Token مقابل USD هو $ -0.0001338073 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Eternity GLORY Token مقابل USD هو $ +0.0002909488 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Eternity GLORY Token مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ -0.0001338073 -13.27% 60 يوم $ +0.0002909488 +28.87% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Eternity GLORY Token ($GLORY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Eternity GLORY Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.0172629$ 0.0172629 $ 0.0172629 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) +5.97%

معلومات سوق Eternity GLORY Token ($GLORY)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: