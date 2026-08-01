سعر Eternal Stake Finance اليوم

السعر المباشر لمشروع Eternal Stake Finance (ESF) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 2.79% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ESF الحالي إلى USD هو $ 0 لكل ESF.

يحتل Eternal Stake Finance حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 291,037، مع عرض متداول قدره 1.25B ESF. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ESF بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00105961، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك ESF بمقدار -0.42% خلال الساعة الماضية و-14.71% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 6.02K.

معلومات سوق Eternal Stake Finance (ESF)

القيمة السوقية $ 291.04K$ 291.04K $ 291.04K الحجم (24 ساعة) $ 6.02K$ 6.02K $ 6.02K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 465.66K$ 465.66K $ 465.66K إمداد دورة التداول 1.25B 1.25B 1.25B إجمالي العرض 1,999,995,498.772141 1,999,995,498.772141 1,999,995,498.772141

القيمة السوقية الحالية لـ Eternal Stake Finance هي $ 291.04K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 6.02K. العرض المتداول لـ ESF يبلغ 1.25B، مع إجمالي عرض 1999995498.772141. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 465.66K.