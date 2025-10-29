سعر ESV Capital المباشر اليوم هو 0.01192508 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي ESVC إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر ESVC بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر ESV Capital المباشر اليوم هو 0.01192508 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي ESVC إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر ESVC بسهولة على موقع MEXC الآن.

شعار ESV Capital

سعر ESV Capital (ESVC)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 ESVC إلى USD:

$0.01192508
$0.01192508
-4.50%1D
مخطط أسعار ESV Capital (ESVC) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 17:08:33 (UTC+8)

معلومات سعر ESV Capital (ESVC) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.01182745
$ 0.01182745
24 ساعة منخفض
$ 0.01269983
$ 0.01269983
24 ساعة مرتفع

$ 0.01182745
$ 0.01182745

$ 0.01269983
$ 0.01269983

$ 0.193934
$ 0.193934

$ 0.00539879
$ 0.00539879

+0.83%

-4.50%

-6.48%

-6.48%

سعر ESV Capital (ESVC) في الوقت الحقيقي هو $0.01192508. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول ESVC بين أدنى سعر $ 0.01182745 وأعلى سعر $ 0.01269983، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـESVC على الإطلاق هو $ 0.193934، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00539879.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير ESVC +0.83% على مدار الساعة الماضية، -4.50% على مدار 24 ساعة، و -6.48% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق ESV Capital (ESVC)

$ 1.19M
$ 1.19M

--
--

$ 1.19M
$ 1.19M

100.00M
100.00M

99,999,918.126461
99,999,918.126461

القيمة السوقية الحالية لـ ESV Capital هي $ 1.19M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ ESVC يبلغ 100.00M، مع إجمالي عرض 99999918.126461. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.19M.

سجل سعر ESV Capital (ESVC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر ESV Capital مقابل USD هو $ -0.00056321439045953 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر ESV Capital مقابل USD هو $ -0.0085021479 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر ESV Capital مقابل USD هو $ -0.0107075794 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر ESV Capital مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.00056321439045953-4.50%
30 يوم$ -0.0085021479-71.29%
60 يوم$ -0.0107075794-89.79%
90 يوم$ 0--

ما هو ESV Capital ( ESVC )

ESVC Capital is not just an investment. It’s the engine. All Tradehouse BOT subscription revenue flows into the ESVC on-chain treasury. Every trade is a proof of utility, not hype Your trading journey with us is just the beginning. Stake ESVC to earn daily Reward and unlock the chance to pitch your own startup ideas for funding. We reinvest a portion of our platform’s profit to support bold solutions from our staking community No Stop Loss: Designed for long-term compounding growth over 1,000 trades. AI-Powered, Hands-Free Trading: Simply connect your Binance account, pay a one-time entry fee, and let the bot trade on your behalf.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

توقعات سعر ESV Capital (USD)

كم ستكون قيمة ESV Capital (ESVC) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك ESV Capital (ESVC) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة ESV Capital.

تحقق الآن من توقعات سعر ESV Capital!

عملة ESVC إلى العملات المحلية

توكنوميكس ESV Capital (ESVC)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس ESV Capital (ESVC) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس ESVC والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول ESV Capital (ESVC)

كم يساوي ESV Capital (ESVC) اليوم؟
سعر ESVC المباشر في USD هو USD 0.01192508، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر ESVC إلى USD الحالي؟
سعر ESVC إلى USD الحالي هو $ 0.01192508. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ ESV Capital ؟
القيمة السوقية لعملة ESVC هي $ 1.19M USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن ESVC؟
العرض المتداول لتوكن ESVC هو 100.00M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ ESVC؟
حقق ESVC سعرًا قياسيًا قدره 0.193934 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ ESVC؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.00539879 ESVC.
ما هو حجم تداول ESVC؟
حجم تداول ESVC المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع ESVC هذا العام؟
قد يرتفع ESVC هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر ESVC لمزيد من التحليل المتعمق.
تحديثات ESV Capital (ESVC) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

$113,041.93

$4,004.15

$0.04142

$194.37

$3.2732

$4,004.15

$113,041.93

$194.37

$2.6272

$0.19316

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.06827

$0.00003280

$2.446

$0.000000000000000000000027

$0.0000000223

