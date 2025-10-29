معلومات سعر ESV Capital (ESVC) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.01182745 $ 0.01182745 $ 0.01182745 24 ساعة منخفض $ 0.01269983 $ 0.01269983 $ 0.01269983 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.01182745$ 0.01182745 $ 0.01182745 24 ساعة مرتفع $ 0.01269983$ 0.01269983 $ 0.01269983 عالية طوال الوقت $ 0.193934$ 0.193934 $ 0.193934 أدنى سعر $ 0.00539879$ 0.00539879 $ 0.00539879 تغير السعر (1 ساعة) +0.83% تغير السعر (1يوم) -4.50% تغير السعر (7 أيام) -6.48% تغير السعر (7 أيام) -6.48%

سعر ESV Capital (ESVC) في الوقت الحقيقي هو $0.01192508. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول ESVC بين أدنى سعر $ 0.01182745 وأعلى سعر $ 0.01269983، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـESVC على الإطلاق هو $ 0.193934، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00539879.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير ESVC +0.83% على مدار الساعة الماضية، -4.50% على مدار 24 ساعة، و -6.48% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق ESV Capital (ESVC)

القيمة السوقية $ 1.19M$ 1.19M $ 1.19M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.19M$ 1.19M $ 1.19M إمداد دورة التداول 100.00M 100.00M 100.00M إجمالي العرض 99,999,918.126461 99,999,918.126461 99,999,918.126461

القيمة السوقية الحالية لـ ESV Capital هي $ 1.19M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ ESVC يبلغ 100.00M، مع إجمالي عرض 99999918.126461. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.19M.