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سعر EstaliaX (ESXA) المباشر لليوم هو USD 0.313811 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر ESXA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق EstaliaX الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر EstaliaX خلال اليوم هو +1.34% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر EstaliaX (ESXA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر EstaliaX مقابل USD هو $ +0.00416315 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر EstaliaX مقابل USD هو $ +0.2372144734 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر EstaliaX مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر EstaliaX مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00416315 +1.34% 30 يوم $ +0.2372144734 +75.59% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر EstaliaX (ESXA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر EstaliaX: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.302461$ 0.302461 $ 0.302461 24 ساعة مرتفع $ 0.327435$ 0.327435 $ 0.327435 عالية طوال الوقت $ 0.398733$ 0.398733 $ 0.398733 تغير السعر (1 ساعة) -1.07% تغير السعر (1يوم) +1.34% تغير السعر (7 أيام) -8.83%

معلومات سوق EstaliaX (ESXA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: