سعر EstaliaX (ESXA)
سعر EstaliaX (ESXA) المباشر لليوم هو USD 0.313811. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر ESXA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق EstaliaX الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر EstaliaX خلال اليوم هو +1.34%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر EstaliaX مقابل USD هو $ +0.00416315 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر EstaliaX مقابل USD هو $ +0.2372144734 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر EstaliaX مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر EstaliaX مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00416315
|+1.34%
|30 يوم
|$ +0.2372144734
|+75.59%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر EstaliaX: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.07%
+1.34%
-8.83%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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