سعر Essentia (ESS)
سعر Essentia (ESS) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 225.70K. يتم تحديث سعر ESS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Essentia الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.00
- تغيير سعر Essentia خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.08B
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خلال اليوم، كان سعر Essentia مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Essentia مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Essentia مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Essentia مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-7.41%
|60 يوم
|$ 0
|+0.59%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Essentia: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-7.68%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Essentia is a masternoded multi-chained set of protocols connecting centralized and decentralized resources to create new powerful interactions and experiences.
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