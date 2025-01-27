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سعر Esporte Clube Bahia Fan Token (BAHIA) المباشر لليوم هو USD 0.419939 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر BAHIA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Esporte Clube Bahia Fan Token الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 178.16 - تغيير سعر Esporte Clube Bahia Fan Token خلال اليوم هو +9.88% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Esporte Clube Bahia Fan Token (BAHIA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Esporte Clube Bahia Fan Token مقابل USD هو $ +0.03775669 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Esporte Clube Bahia Fan Token مقابل USD هو $ +0.4071817571 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Esporte Clube Bahia Fan Token مقابل USD هو $ +0.4071817571 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Esporte Clube Bahia Fan Token مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.03775669 +9.88% 30 يوم $ +0.4071817571 +96.96% 60 يوم $ +0.4071817571 +96.96% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Esporte Clube Bahia Fan Token (BAHIA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Esporte Clube Bahia Fan Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.341539$ 0.341539 $ 0.341539 24 ساعة مرتفع $ 0.439722$ 0.439722 $ 0.439722 عالية طوال الوقت $ 1.37$ 1.37 $ 1.37 تغير السعر (1 ساعة) -0.39% تغير السعر (1يوم) +9.88% تغير السعر (7 أيام) +96.96%

معلومات سوق Esporte Clube Bahia Fan Token (BAHIA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: