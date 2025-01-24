سعر Esport (ESPT)
سعر Esport (ESPT) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر ESPT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Esport الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.52K
- تغيير سعر Esport خلال اليوم هو -0.81%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Esport مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Esport مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Esport مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Esport مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.81%
|30 يوم
|$ 0
|-14.29%
|60 يوم
|$ 0
|-34.83%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Esport: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.63%
-0.81%
-28.82%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
ESPT Token is a crypto asset developed by Bitci Borsa Teknoloji Anonim Limited on Bitcichain. Esports token is a digital asset designed for the electronic sports and gaming world. ESPT functions as a crypto asset that users can use for various purposes, such as winning prizes, participating in tournaments or gaining access to certain exclusive content. They also enable players or fans to organize events on specific games, tournaments or events. The Esports token is distributed using blockchain technology, which allows tokens to be traded in a transparent, immutable and secure way. The use of these tokens further democratizes the Esports industry, giving players and fans more influence and participation in the industry.
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