سعر ESM X (ESMX)
سعر ESM X (ESMX) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر ESMX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق ESM X الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.45
- تغيير سعر ESM X خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر ESM X مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر ESM X مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر ESM X مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر ESM X مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-3.39%
|60 يوم
|$ 0
|-40.04%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر ESM X: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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--
+6.94%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Already running gaming platform with 30k+ users, 750+ tournaments, an offline venue (Gamerland) and huge partners like Samsung, Red Bull, or Lenovo enters the web3 world. ESM X will take over BASE and make it the central gaming HUB of web3.
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