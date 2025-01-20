سعر Eska (ESK)
سعر Eska (ESK) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر ESK مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Eska الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.79
- تغيير سعر Eska خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Eska مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Eska مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Eska مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Eska مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-65.78%
|60 يوم
|$ 0
|-31.49%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Eska: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
+0.08%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The new ESK usecase will become "Insurance", and it will have a central role in our DECENOMY ecosystem.
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