سعر ESG (ESG)
سعر ESG (ESG) المباشر لليوم هو USD 0.336636. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر ESG مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق ESG الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 61.44K
- تغيير سعر ESG خلال اليوم هو -1.29%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر ESG مقابل USD هو $ -0.0044239694810056 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر ESG مقابل USD هو $ +0.0575738115 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر ESG مقابل USD هو $ +0.0817493258 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر ESG مقابل USD هو $ +0.07694229614655535 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0044239694810056
|-1.29%
|30 يوم
|$ +0.0575738115
|+17.10%
|60 يوم
|$ +0.0817493258
|+24.28%
|90 يوم
|$ +0.07694229614655535
|+29.63%
اكتشف أحدث تحليلات سعر ESG: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.78%
-1.29%
-5.45%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
ESG Financial Platform is decentralized lending platform enabling users to supply/borrow cryptocurrency at a high APY rate. New DeFi paradigm, where we offer financial products actually tied to real economy of renewable energy industry on top of conventional DeFi products and NFT.
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